Минпросвещения опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2021/2022 учебном году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа об установлении минимальных баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимых для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021/22 учебном году. Соответствующий проект опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе.

Например, минимальное количество баллов для поступления в Московский педагогический государственный университет (МПГУ), согласно тексту приложения, по русскому и иностранному языкам и обществознанию составит 45 баллов, по математике - 39 баллов, по физике, химии, географии, биологии, истории и литературе - 40 баллов, информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 42 балла.

Как сообщается на сайте министерства, в перечень организаций, подведомственных Минпросвещения, вошли 33 педагогических университета.