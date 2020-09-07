Путин во вторник пообщается с победителями конкурса "Лидеры России"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет разговор с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время церемонии награждения участников проекта.

"Завтра у нас самая главная вещь - это разговор с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что во вторник запланировано общение победителей с мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

По итогам заключительного этапа победителями проекта стали 106 человек.

Суперфинал "Лидеров России" проходил в воскресенья на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В состязании приняли участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще 30 стали лучшими в трех тематических направлениях.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годы. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годы, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран. Победителями стали 104 конкурсанта.