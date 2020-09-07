СМИ: принц Гарри вернул потраченные на ремонт его резиденции 2,4 млн фунтов

ТАСС, 7 сентября Британский принц Гарри вернул 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около $3 млн), которые он и его супруга Меган Маркл использовали для ремонта Фрогмор-коттеджа в Виндзоре в Великобритании. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail со ссылкой на представителя принца.

По его информации, принц оплатил всю сумму, сделав взнос в Грант суверена.

Ранее предполагалось, что чета будет возмещать затраты в рассрочку в течение 11 лет.

Как отмечает издание, погашение задолженности стало возможным благодаря заключенному ранее многомиллионному соглашению между сервисом потокового вещания Netflix и герцогом и герцогиней Сассекскими.

В среду 2 сентября газета The New York Times сообщила, что пара заключила рассчитанное на несколько лет соглашение с Netflix, предусматривающее создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга заявили 8 января через Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта. По условиям достигнутого соглашения, чета взяла на себя обязательство оплачивать содержание своей резиденции Фрогмор-коттедж и вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные на ее перестройку.