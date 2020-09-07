Трамп считает, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Американская вакцина против коронавируса может быть готова в октябре нынешнего года, и она будет эффективной и безопасной. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордное время", - сказал он, подчеркнув, что в обычных условиях на разработку вакцины "могло потребоваться два-три года". "Но сейчас это будет сделано в ближайшее время, мы можем получить ее в течение октября. - продолжал он. - Так что вопреки всей той лжи, что мы слышим о вакцине, эта вакцина будет очень безопасна и эффективна, и она будет доступна очень скоро".

"Возможно, это будет большой сюрприз, - добавил он. - Народы мира будут счастливы".

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer . По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.