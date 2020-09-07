Гранты форума "Евразия Global" выиграли представители семи стран и 17 регионов России

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Пятый международный молодежный форум "Евразия Global" завершил работу в понедельник в Оренбурге. На торжественной церемонии закрытия подвели итоги грантовых конкурсов, организованных Росмолодежью и Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, авторам проектов вручили сертификаты.

По данным пресс-службы форума "Евразия Global", 27 участников форума получили сертификаты на получение грантов на общую сумму около 12 млн рублей. Это молодежь из 17 регионов России: Татарстана, Башкирии, Северной Осетии, Мордовии, Дагестана, Алтайской Республики, Ульяновской, Свердловской, Курской, Курганской, Оренбургской, Саратовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя, Алтайского, Красноярского и Пермского краев. Грантовый конкурс Росмолодежи входит в платформу "Россия - страна возможностей". Всего за время форума было представлено более 160 идей, из них 98 были публично презентованы. География проектов - вся страна.

Для иностранных участников на форуме грантовый конкурс проводил Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Всего рассмотрели более 100 заявок, поддержали - семь. Молодые активисты из Таджикистана, Туркменистана, США, Киргизии и Донецка получили грант в размере 200 тыс. рублей. Еще два проекта из Узбекистана и Марокко могут рассчитывать на поддержку в размере по 300 тыс. рублей каждый.

По словам вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике, министра региональной и информационной политики Игоря Сухарева, форум "Евразия Global" является крупнейшей площадкой для молодежи, где можно представить свои идеи на международном уровне. Он отметил, что организаторы предоставили участникам техническую возможность поработать с экспертами на площадках форума и защитить свои проекты в двух форматах - онлайн и офлайн.

"Как бы ни грустно было сегодня расставаться, это всего лишь означает, что в следующем году здесь, на оренбургской земле нас соберется еще больше. Этот форум будет продолжаться, и продолжаться, потому что наш форум, наша семья нужна не только одному человеку, не только организаторам, она нужна всем нам, всей Евразии, всей планете", - сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев на торжественной церемонии закрытия форума.

Пятый юбилейный международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбурге с 2 по 8 сентября. Программа форума включает деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills, "Программа 2.0" (активности, созданные самими участниками для участников). Для молодежи также запланирована масштабная культурная программа. Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе правительства Оренбургской области, поддержанной президентом России.