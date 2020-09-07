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Пандемия COVID-19

Коронавирусом в Турции заразились 12 туристов из России

Как сообщил посол РФ Алексей Ерхов, двое из них госпитализированы

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Сейчас мы, то есть посольство [России в Турции] и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять - в изоляции в гостинице", - сказал дипломат.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа начались прямые перелеты в Турцию - в Анталью, Даламан и Бодрум.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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