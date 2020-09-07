Воспоминания Карандаша и Юрия Никулина о войне представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Выставку-рассказ о судьбе ленинградских писателей, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыли в понедельник на пешеходной Малой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга. В экспозицию также вошли воспоминания известных цирковых артистов, в том числе клоунов Карандаша (Михаила Румянцева) и Юрия Никулина.

"Пулей и словом" - это рассказ о людях, которые говорили с бойцами со страниц центральных газет и фронтовых многотиражек, озвучивали радиогазету, показывали цирковые номера, участвовали в боевых вылетах и дальних морских походах, а случалось - ходили и в атаку, и принимали командование на себя. Их слово и выступление были жизненно необходимо бойцам - оно заставляло забыть о страхе и смерти, делало солдата сильнее", - рассказали журналистам в Государственном литературном музее "XX век".

В частности, посетители смогут узнать, что Валентин Пикуль и Виктор Курочкин поняли свое призвание сочинителей именно на фронте, о том, как стали военкорами Всеволод Рождественский и Вениамин Каверин, и о многом другом. "Ольга Берггольц у радиомикрофона стала голосом блокадного Ленинграда, Павел Лукницкий - его летописцем. Во флоте звучала песня Николая Брауна. Поэт Юрий Инге погиб в начале войны, но его стихотворное слово в листовках дошло до Берлина победным днем мая 1945-го", - отметили в музее.

С началом Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии вступили многие цирковые артисты, режиссеры, служащие по уходу за животными, а те, кто не был мобилизован, занимались военно-патриотической работой. Так, летом 1942 года, когда при Московском цирке был создан Первый фронтовой филиал, начались систематические выезды фронтовых бригад цирковых артистов на передовую.

"Свои воспоминания об этом непростом периоде оставили клоуны Карандаш (Михаил Румянцев), Борис Вяткин, Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, иллюзионисты Алли-Вад (Александр Вадимов-Маркелов) и Илья Символоков, эквилибрист Лев Осинский, воздушные гимнасты Полина Чернега и Степан Разумов, наездник Михаил Туганов и многие другие", - рассказали в музее.

Государственный литературный музей "XX век" был создан в 2007 году на базе Музея-квартиры Михаила Зощенко, который, в свою очередь, открылся за 15 лет до этого, в 1992 году, в знаменитом Писательском доме на канале Грибоедова, 9. Постепенно собрание музея стало документировать историю ленинградской писательской организации в целом, с 1921 года по настоящее время. Музей является обладателем, в числе прочих, персональных коллекций Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Вениамина Каверина, Всеволода Рождественского и других жильцов дома.