График движения поездов на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 восстановили

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение электропоездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) после инцидента с пассажиром, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте, восстановлено и осуществляется по графику. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Рижском направлении и МЦД-2. В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", - сказали в пресс-службе.

Ранее в связи с травмированием человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, поезда следовали с задержкой.

"Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и настоятельно просит граждан переходить пути в строго установленных местах", - заключили в пресс-службе.