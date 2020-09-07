В Дагестане до 2023 года планируется расширить один из крупных детских лагерей

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют реконструкцию республиканского детского оздоровительно-образовательного центра "Солнечный берег", который является одним их крупных детских лагерей региона. В рамках реконструкции в течение двух лет планируется строительство трех новых корпусов. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства образования и науки Дагестана.

"Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия "Солнечный берег" ждет масштабная реконструкция. К 2023 году здесь построят современный учебный комплекс на 320 мест. Строительство объекта начнется в 2021 году. Помимо основного корпуса на территории лагеря возведут также два больших спальных корпуса для комфортабельного пребывания детей в сменах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задуманная концепция предполагает развитие смыслового пространства в виде четырех основных площадок: экспериментальная площадка и методический центр для разработки, внедрения и сопровождения проектов и программ в сфере организации обучения, отдыха и оздоровления, детско-юношеская площадка и межкультурное взаимодействие, площадка для повышения квалификации специалистов, работающих с детьми, площадка для организации событий, связанных с образовательной и рекреационной деятельностью.

"Проект уже согласован и одобрен правительством Республики Дагестан. Функционирование лагеря в период строительных работ будет продолжаться в привычном режиме. Также центр готов осуществлять свою деятельность в онлайн-формате", - сообщается в тексте.

Центр "Солнечный берег" подведомственен министерству образования и науки Дагестана является "одним из самых популярных и востребованных учреждений отдыха, оздоровления и проведения образовательных смен для школьников региона", где проводятся профильные смены Центра одаренных детей "Альтаир", а в 2019 году был реализован проект Школы юных управленцев "Бинилект. Бизнес. Наука. Интеллект".

"За год оздоровление и обучение в "Солнечном береге" проходят порядка 2,5 тыс. учащихся из всей республики. Сегодня в рамках реализации новой концепции "Солнечного берега" - "Перезагрузка.05" - внедряются и новые образовательные программы: от проектной деятельности, учебного исследования и квест-технологий до формирования инновационного поведения и навыков командной работы", - сообщает Минобрнауки региона.