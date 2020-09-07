Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с COVID-19

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Выводы главы Росздравнадзора о неточности при регистрации смертей от коронавирусной инфекции не основаны на анализе статистических данных. Увеличение смертности в РФ в период пандемии связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями, к более тяжелому течению которых приводила инфекция, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний", - цитирует его пресс-служба Минздрава. Мурашко напомнил, что порядок учета смертности и определения причин соответствует требованиям Международной статистической классификации болезней.

Министр также отметил, что заявления главы Росздравнадзора Аллы Самойловой о том, что при проверке данных о летальных исходах в стационарах найдены неточности регистрации смертей пациентов с коронавирусом, основаны не на анализе статистики. "Данные <...> не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата", - отметил Мурашко. В то время как в обязанности Росздравнадзора входит выдача предписаний об устранении выявленных нарушений и контроль за их устранением, добавил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что министерство всегда придает важное значение полноте и достоверности статистики. При этом он уточнил, что процесс определения причины смерти может занимать длительное время и по его окончании статистические данные уточняются. "Такие подходы действуют не только в период пандемии, но и в "мирное" время", - добавил Мурашко.

"Уже в апреле в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения Россия приступила к кодированию случаев заболевания и смерти от новой коронавирусной инфекции. Впоследствии в целях совершенствования статистического учета, повышения его достоверности, сопоставимости статистических данных в нашей стране и за рубежом на основе рекомендаций ВОЗ были выпущены методические рекомендации по кодированию заболеваемости и смертности от COVID-19", - отметил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 030 690 случаев заражения, выздоровели 843 277 человек, умер 17 871. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.