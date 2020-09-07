МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Согласно статистике, это наибольшее количество умерших от коронавируса с 21 июля, когда сообщалось о 19 смертях. Всего в столице умер 4 921 человек с коронавирусом. На 7 сентября в Москве зафиксировано более 267 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 222,3 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 27,1 млн человек, свыше 883 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 030 690 случаев заражения, выздоровели 843 277 человек, умер 17 871. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.