Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первая партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Поставки препарата в регионы России ожидаются в ближайшее время, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.