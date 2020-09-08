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Пандемия COVID-19
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Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Поставки препарата в регионы России ожидаются в ближайшее время
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первая партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Поставки препарата в регионы России ожидаются в ближайшее время, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

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"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.

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РоссияПандемия COVID-19
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