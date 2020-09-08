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Пандемия COVID-19

Министра труда Словакии отправили на карантин из-за заражения его подчиненного

Милан Крайняк при этом не находился в непосредственном контакте с инфицированным

ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр труда, социальных дел и по вопросам семьи Словакии Милан Крайняк находится в самоизоляции из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников его ведомства. Об этом сообщило в понедельник Словацкое радио.

По его информации, Крайняк не находился в непосредственном контакте с инфицированным. Медики тем не менее приняли решение о необходимости направить его на карантин.

Крайняк стал вторым словацким министром, которому предписали находится на самоизоляции. В понедельник Словацкое радио сообщило о направлении на карантин министра здравоохранения Марека Крайчи. Они продолжают работать удаленно, находясь дома. Предполагается, что эта ситуация сохранится до следующей недели.

Кабмин во главе с премьером Игорем Матовичем соберется на очередное заседание в среду.

Теги
СловакияПандемия COVID-19
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