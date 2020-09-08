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Пандемия COVID-19

В отделении ООН в Вене в сентябре стало расти число заразившихся коронавирусом

В общей сложности число заболевших в отделении всемирной организации увеличилось до 32, 24 из них уже выздоровели

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в отделении ООН в Вене возросло в понедельник на семь человек. Как сообщила информационная служба Венского международного центра (ВМЦ), таким образом в общей сложности число заболевших в отделении всемирной организации увеличилось до 32, 24 из них уже выздоровели.

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Шестеро из новых инфицированных работают в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), один - в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Медицинская служба отделения ООН предупредила о произошедшем всех людей, контактировавших с заболевшими.

Как отмечает информационная служба, новые случаи заражения связаны с ранее заразившимся сотрудником МАГАТЭ, выявленным в магазине для сотрудников и дипломатов в ВМЦ. Его персонал и контактировавшие люди с положительным результатом на коронавирус были отправлены на самоизоляцию.

Информационная служба ВМЦ сообщала о новых случаях заражения коронавирусом среди сотрудников международных организаций системы ООН в Вене 3 и 4 сентября.

В отделении ООН в Вене на 14-18 сентября запланирована сессия Совета управляющих МАГАТЭ, 21-25 сентября - сессия Генеральной конференции МАГАТЭ с участием представителей стран - участниц агентства.

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