МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 300 госуслуг будут представлены к 2024 году в новом формате, 95% из них будут предоставляться полностью в электронном виде. Об этом ТАСС сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение трех лет (до 2024 года - прим. ТАСС), примерно 120 - это федеральные и 180 - региональные и муниципальные. Они сейчас представлены на портале, но когда мы говорим о новой услуге (об услуге в новом формате - прим. ТАСС) - подразумеваем, что не требуется очного посещения. Понятно, что не по всем услугам у нас будет [полностью дистанционное обслуживание]. Например, для получения паспорта нужно будет прийти лично. Но наша целевая модель - что гражданин сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн", - сказал он.

По словам Шадаева, речь идет о предоставлении этих 300 госуслуг в новом формате. "Мы говорим о том, что новая услуга будет предоставляться быстрее. Заполнение формы для подачи заявления займет 1,5 минуты, в электронном виде можно будет получить результаты. Если отказ придет - он придет максимально быстро, потому что все межведомственные проверки пройдут оперативно. В целевой модели у нас к 2024 году должно быть 300 услуг, которые будут на 95% в электронном виде", - пояснил глава министерства.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщал, что министерство надеется представить новую версию портала госуслуг в сентябре-октябре. В начале августа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что основные работы по новой версии портала госуслуг, разработкой которого занимается "Ростелеком", планируется завершить до конца 2020 года. По словам Осеевского, компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Работа Единого портала госуслуг была наиболее востребована во время пандемии. В пиковые моменты, когда сервис принимал заявления на допвыплаты детям в возрасте от трех до 16 лет, на портале оформлялось более 3 тыс. обращений в минуту, в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту. В первые сутки после запуска услуги портал получил свыше 2 млн обращений, что примерно в 10 раз превысило среднесуточную норму, которая была до этого, заявляли ранее в Минкомсвязи.

Авторизация клиентов агрегаторов объявлений

Шадаев также сообщил, что эксперимент по авторизации через Единый портал госуслуг (ЕПГ) пользователей агрегаторов объявлений и сервисов по поиску работы стартует до конца 2020 года.

"У нас же большое количество агрегаторов - "Авито", "Яндекс", ЦИАН, HeadHunter и так далее. Собственно, мы сейчас хотим начать большой эксперимент, чтобы пользователи на портале госуслуг получили возможность подписывать неквалифицированной электронной подписью [документы], мы их всех планируем обеспечить подписью и планируем со всеми крупными площадками провести эксперимент. Если у человека есть учетная запись на портале госуслуг, то он получает бесплатную электронную подпись и может подписывать всевозможные договоры аренды, трудовые договоры, с операторами связи и так далее", - сказал Шадаев.

По его словам, Минкомсвязь рассчитывает согласовать проведение эксперимента до конца года. "Должны запуститься до конца года", - отметил министр.

По данным Минкомсвязи, в ходе эксперимента агрегаторы объявлений и сервисы по поиску работы смогут регистрировать пользователей через портал госуслуг. То есть площадки смогут в дополнение к уже имеющимся инструментам проводить идентификацию и аутентификацию пользователей (как покупателей и заказчиков, так и продавцов и исполнителей) с использованием подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Минкомсвязь планирует также разрешить использовать возможности портала госуслуг для аутентификации пользователей соцсетей.

Как утверждается в пояснительной записке, необходимость провести эксперимент объясняется сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией и в целях повышения эффективности дистанционного взаимодействия физических и юридических лиц между собой при совершении сделок на интернет-площадках, где размещаются объявления.

При проведении эксперимента предполагается обеспечить возможность заинтересованным компаниям присоединиться к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), для того чтобы их пользователи смогли в дальнейшем регистрироваться и входить в свои аккаунты в соцсетях, заключать договоры купли-продажи недвижимости, товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества и купли-продажи транспортного средства, а также для совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства.