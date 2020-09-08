Нуждающимся семьям на Камчатке окажут комплексную продуктовую и психологическую помощь

ТАСС, 8 сентября. Комплексную помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию во время пандемии, окажут на Камчатке. В проект "Добрые дела вместе!", реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов, входит оказание психологической помощи, сбор бытовой техники для нуждающихся и выдача продуктовых и гигиенических наборов, сообщила ТАСС руководитель региональной общественной организации "Союз православных женщин Камчатки" Елена Ильина.

"Проект реализуется с 1 сентября, мы прорабатываем новые формы социальной помощи в Петропавловске-Камчатском и Елизово. Так, вместе с нашими партнерами мы, на период пандемии, расширяем продуктовый набор, который выдаем нуждающимся. Для многодетных семей мы сформировали гигиенические наборы, в которые входят детские шампуни, антисептики, защитные маски и другие необходимые средства гигиены. При грантовой поддержке, мы закупаем оборудование для работы "Доброго кафе", где люди из малообеспеченных семей могут бесплатно брать выпечку", - сказала Ильина.

По данным Союза православных женщин Камчатки, не менее 128 семей за время пандемии столкнулись с проблемой психологического насилия. Многим из этих людей требуется помощь психолога, услуги которого будут оплачиваться из средств гранта. Специалист будет помогать людям, у которых за время самоизоляции, начались проблемы в общении с членами семьи. Организация базируется в помещении духовно-просветительского центра, где уже сейчас почти еженедельно проходят мероприятия с участием психолога и священнослужителей. "Эти мероприятия помогают людям получить эмоциональную разрядку", - сказала Ильина и отметила, что организовали программы для детей дошкольного возраста и людей старшей возрастной группы.

До декабря общественники планируют проводить информационную акцию, чтобы проинформировать жителей Камчатки о возможности отдать ненужную бытовую технику в рабочем состоянии семьям, которые нуждаются в такой помощи. В первую очередь благополучателям необходимы холодильники, микроволновые печи, мультиварки, но возможно, горожане захотят отдать старые компьютеры, которые помогут ребятам из многодетных семей осваивать школьную программу. "Мы не планируем складировать технику у себя, желательно сразу привозить ее нуждающимся. Мы поможем организовать этот процесс", - сказала руководитель общественной организации.

В результате реализации проекта, планируется оказать системную помощь не менее чем 400 родителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и людям старшего поколения. Разовую помощь смогут получить не менее 600 человек. По словам руководителя проекта, благополучателей может быть и больше, задача общественников оказать помощь всем нуждающимся на территории Петропавловска-Камчатского и Елизово.

Победители конкурса

Победителями специального конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году стали три некоммерческие организации из Камчатского края. На реализацию социальных проектов они получили в сумме около трех млн рублей. Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.