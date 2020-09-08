Несмотря на финансовые трудности Юрмашзавод подготовил к зиме отапливающую город ТЭЦ

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Юргинский машиностроительный завод (принадлежит "РТ-Капитал", ГК "Ростех") несмотря на финансовые трудности завершил необходимые ремонтные работы и подготовил к отопительному сезону входящую в состав предприятия и отапливающую город ТЭЦ. На эти цели направили порядка 25 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "РТ-Капитал".

"В настоящий момент все ремонтные работы на ТЭЦ, отапливающей 98% жилого фонда в Юрге, завершились в соответствии с графиками ремонтов и выполнены в полном объеме. Мы полностью готовы к началу отопительного сезона" - цитирует пресс-служба слова врио директора ТЭЦ Сергея Рузаева.

Юргинский машиностроительный завод является единственным учредителем Юргинской ТЭЦ. Осенью 2019 года Сибирское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки выявило неисправности на трех котлах ТЭЦ. Также в прошлом отопительном сезоне на теплостанции были проблемы с поставкой угля для работы котлов, своевременно не выплачивалась заработная плата.

По данным "РТ-Капитал", сегодня на теплостанции есть необходимый неснижаемый запас топлива, в межотопительный период один котел отремонтировали капитально, еще на трех котлах провели необходимые текущие ремонты.

Юргинский машиностроительный завод является градообразующим предприятием в кузбасском моногороде Юрге и производит горно-шахтное оборудование, грузоподъемную и специальную технику, выполняет гособоронзаказ. Также в составе предприятия работает ТЭЦ, которая обеспечивает подачу тепла на жилые и социальные объекты города с населением 82 тыс. человек.

Арбитражный суд Кемеровской области 7 сентября признал Юргинский машиностроительный завод банкротом и открыл на предприятии конкурсное производство. Долги Юрмашзавода составляют в совокупном объеме порядка 13 млрд рублей.