В Красноярском крае 151-летняя сосна нацпарка получит статус охраняемого памятника природы

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Статус охраняемого памятника природы получит более чем 150-летняя сосна в национальном парке "Шушенский бор" в Красноярском крае. Она войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, сообщила пресс-служба нацпарка.

"После камеральной обработки собранных материалов московскими экспертами сотрудникам парка был предоставлен отчет, который полностью подтвердил, что точный возраст сосны составил 151 год, а значит, она "появилась на свет" в 1869 году. Теперь сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России", - говорится в сообщении.

В нацпарке отмечают, что эта самая старая сосна в бору. Ее возраст определяли специалисты московского Центра древесных экспертиз "Здоровый лес" в рамках Всероссийской программы "Деревья-памятники природы". Сосна растет в окрестностях озера Перово в Шушенском, где находился во время ссылки в 1897-1900 годах Владимир Ленин.

"Шушенский бор" создали в 1995 году на месте заказника, созданного в 1927 году в местах вблизи Шушенского. С 1940 года заказник стал заповедником имени В.И. Ленина. С 1968 г . имеет статус ландшафтного мемориального лесопарка "Шушенский бор". Общая площадь нацпарка 39,2 тысяч гектаров.