Чиновников Магаданской области перевели на дистанционную работу из-за коронавируса

Рост заболеваемости (в среднем 30 случаев за сутки) начался с августа, до этого суточный прирост мог составлять порядка 5-10 случаев.

ТАСС, 8 сентября. Сотрудники правительства Магаданской области и мэрии Магадана, а также некоторых ведомств перешли на дистанционную работу из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в администрации Магадана.

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"Некоторые структуры правительства области и большая часть сотрудников мэрии и других ведомств города уже переведены на удаленную работу", - сообщили в пресс-службе.

Всего в Магаданской области зарегистрировали 2 244 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших 1 714 пациентов вылечились, 18 человек умерли. За последние сутки в регионе выявили 33 новых случая заражения.