{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Чиновников Магаданской области перевели на дистанционную работу из-за коронавируса

За сутки в регионе заражаются в среднем 30 человек

ТАСС, 8 сентября. Сотрудники правительства Магаданской области и мэрии Магадана, а также некоторых ведомств перешли на дистанционную работу из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили журналистам в администрации Магадана.

Рост заболеваемости (в среднем 30 случаев за сутки) начался с августа, до этого суточный прирост мог составлять порядка 5-10 случаев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Некоторые структуры правительства области и большая часть сотрудников мэрии и других ведомств города уже переведены на удаленную работу", - сообщили в пресс-службе.

Всего в Магаданской области зарегистрировали 2 244 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших 1 714 пациентов вылечились, 18 человек умерли. За последние сутки в регионе выявили 33 новых случая заражения.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19
Исследование: спад активности на рынке труда в августе вызван сезоном отпусков
Чаще всего в этом месяце работодатели искали специалистов в сфере транспорта и логистики, производства и агропрома, сфере услуг, в торговле, говорится в материалах исследования сервиса "Работа.ру"
Читать полностью