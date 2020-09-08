Титов просит начать возобновлять концерты и выставки в регионах Сибири с 1 октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло с просьбой постепенно возобновлять деятельность концертной, театральной и выставочной сфер в регионах с 1 октября. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Буду признателен за поручения об организации проработки с главами субъектов СФО вопроса определения дат возобновления концертной, театральной и выставочной деятельности на основе рекомендаций Роспотребнадзора в открытых и закрытых помещениях с рассмотрением возможности последовательного открытия разных сегментов отрасли с 1 октября 2020 года", - отмечается в документе.

При этом бизнес-омбудсмен напомнил, что в некоторых регионах проведение таких мероприятий уже разрешили.

Как указал Титов, дальнейшие длительные простои грозят рисками для отрасли, насчитывающей в России "десятки тысяч занятых" - артистов, представителей сферы обслуживания, декораторов, сценических рабочих, сценаристов, музыкантов и представителей иных профессий.

"Отрасль массовых и зрелищных мероприятий характеризуется долгосрочным горизонтом планирования. Подготовка к проведению мероприятий может начинаться уже за год до его проведения. Средства, полученные от реализации билетов, еще до проведения мероприятия вкладываются в аренду концертных площадок, изготовление декораций, оплату обслуживающему персоналу, проработку иных аспектов мероприятия", - добавил в письме бизнес-омбудсмен.

Меры поддержки

Деятельность в сфере культуры, организация досуга и развлечений, а также деятельность по организации конференций и выставок включили в список из 12 отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Им в первую очередь оказали адресную поддержку.

В частности в период пандемии ввели отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запустили кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых.