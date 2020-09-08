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Мэром города Находка в Приморье стал Тимур Магинский

Инаугурация избранного главы города состоится 11 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Дума Находкинского городского округа во вторник избрала Тимура Магинского мэром города Находка, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"28 [их 29] народных избранников было на заседании [гордумы], 27 голосов [они отдали] за Тимура Магинского, один бюллетень был испорчен, ноль [голосов отдано] за второго кандидата - Германа Краснощекова", - сказали в пресс-службе.

С 12 мая Магинский занимал должность вице-мэра в Находкинском городском округе. В июле глава города Борис Гладких ушел в отставку, с этого момента Магинский исполнял обязанности главы Находкинского городского округа. Инаугурация избранного мэра состоится 11 сентября.

Тимур Магинский родился на 1978 году на Камчатке. Занимал посты заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края. Был советником губернатора Сахалинской области и вице-мэром Корсакова по городскому хозяйству. С сентября 2017 года исполнял обязанности мэра Корсакова.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская область
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