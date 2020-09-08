На Камчатке с 9 сентября планируют отменить режим самоизоляции для пожилых жителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены с 9 сентября отменить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщил ТАСС врио зампредседателя правительства края Роман Василевский.

"Проанализировав ситуацию, сегодня предложено, проработано решение о том, чтобы с завтрашнего дня отменить самоизоляцию для пожилых жителей Камчатского края, - сказал он. - Предполагается не отменять масочно-перчаточный режим, не разрешать работу развлекательных учреждений - это кинотеатры, клубы и другие заведения до того момента, когда они согласуют свою работу с Роспотребнадзором. Проект постановления подготовлен, проходит согласования, и сегодня будет представлен на подписание".

Режим полной самоизоляции региона ввели 1 апреля и несколько раз продлевался. Продолжительное время Камчатка лидировала в Дальневосточном федеральном округе по числу инфицированных на 100 тыс. населения, но сейчас власти региона заявляют, что эпидемиологическая обстановка на полуострове улучшается. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтведили более чем у 4 тыс. человек.