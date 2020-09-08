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Пандемия COVID-19

Оставшихся из-за пандемии без работы жителей Амурской области обучат новой профессии

Возможность получить новые профессиональные навыки предоставляется бесплатно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Амурской области, которые в период пандемии лишились рабочего места, могут пройти переобучение на базе площадок регионального чемпионата "Ворлдскиллс" в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Бесплатно освоить новую профессию предлагается с сентября по декабрь, сообщает во вторник пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

"Амурский Центр опережающей профессиональной подготовки обучит жителей, лишившихся работы из-за пандемии. Возможность получить профессиональные навыки, востребованные на рынке труда области, предоставляется бесплатно. Воспользоваться ей могут не только амурчане, которые находятся в поиске новой работы или в настоящее время рискуют быть уволенными, но и выпускники образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона, с сентября по декабрь обучение смогут пройти 650 человек. Им на выбор предлагается 16 профессиональных компетенций, среди которых графический дизайн, IT-решения для бизнеса на платформе "1C: Предприятие 8", кирпичная кладка, лабораторный медицинский анализ, поварское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, туризм, эксплуатация сельскохозяйственных машин и другое.

"Образовательные программы будут проходить на базе площадок регионального чемпионата "Ворлдскиллс" в Благовещенске, Белогорске и Свободном", - отметили в министерстве образования.

Амурский Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в рамках реализации национального проекта "Образование" в 2019 году. В его задачи входит изучение отраслевой потребности работодателей в кадрах, профессиональная ориентация, создание базы кадровых ресурсов и базы образовательных учреждений.

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РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
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