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Пандемия COVID-19

Дмитрия Певцова выписали из больницы после воспаления легких

Артист отметил внимательность персонала Коммунарки к своим пациентам, поблагодарив главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Певцов выписан из больницы в Коммунарке после воспаления легких. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

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"Я дома. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ №40 в поселке Коммунарка", - сказал Певцов в своем видеообращении.

Артист отдельно поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева, а также отметил внимательность персонала больницы к своим пациентам.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер в интервью ТАСС сообщил, что Певцов находится в больнице в Коммунарке с диагнозом воспаление легких.

Теги
РоссияПевцов, Дмитрий АнатольевичПандемия COVID-19
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