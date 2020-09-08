Дмитрия Певцова выписали из больницы после воспаления легких

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Певцов выписан из больницы в Коммунарке после воспаления легких. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram .

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"Я дома. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ №40 в поселке Коммунарка", - сказал Певцов в своем видеообращении.

Артист отдельно поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева, а также отметил внимательность персонала больницы к своим пациентам.

Ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер в интервью ТАСС сообщил, что Певцов находится в больнице в Коммунарке с диагнозом воспаление легких.