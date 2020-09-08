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В России более 1,8 млн человек сделали прививку от гриппа

Роспотребнадзор также отмечает низкий уровень заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 1,8 млн россиян уже сделали прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Во всех субъектах Российской Федерации проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также отмечает низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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