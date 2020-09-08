В Забайкалье начался финал национального чемпионата WorldSkills Russia

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia начался во вторник в Забайкальском крае, сообщила ТАСС руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Надежда Глухоедова.

"Край представляют 11 участников по десяти компетенциям. Сегодня начались соревнования по компетенциям "Электромонтаж" и "Поварское дело". Площадки оснащены камерами, эксперты с правом оценивания располагаются в разных регионах и дистанционно, через эти трансляции, оценивают соревнования", - сказала Глухоедова.

Соревнования в регионе организованы на пяти площадках: в Краснокаменском промышленно-технологическом техникуме, Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса, Читинском политехническом колледже, Читинском торгово-кулинарном училище, Центре детско-юношеского технического творчества Забайкальского края.

О чемпионате

Финал национального чемпионата ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

Финал VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" проходит с 6 по 21 сентября. Эксперты в режиме реального времени следят за ходом соревнований и контролируют строгое соответствие регламенту. В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Всего в финале выступят более 2 800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.