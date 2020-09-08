Приморский вуз открыл пять мастерских стандарта WorldSkills по искусству и дизайну

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) во вторник открыл пять мастерских по направлению "Искусство, дизайн и сфера услуг", оборудованных по стандартам WorldSkills, говорится в сообщении пресс-службы университета.

"Пять новых мастерских по направлению "Искусство, дизайн и сфера услуг", оборудованных по стандартам WorldSkills, открыты во ВГУЭС 8 сентября. Торжественная церемония проходила на двух площадках: в главном корпусе ВГУЭС, где находятся мастерские по компетенциям "Промышленный дизайн", "Визуальный мерчендайзинг", "Фотография", "Реклама" и в Колледже сервиса и дизайна ВГУЭС, где расположена мастерская "Графический дизайн", - говорится в сообщении.

"Я уверен, что уже на следующий год мы откроем еще восемь лабораторий, это будут такие же красивые, содержательные <…> лаборатории. Мы с вами будем иметь достаточно большой массив лабораторий, в которых будут учиться не только студенты [по направлениям подготовки] среднего профессионального образования, но и высшего профессионального образования. И это позволит нам поднять качество на международный уровень", - сказал президент ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий Лазарев.

Мастерские были созданы во ВГУЭС в рамках реализации гранта Минпросвещения РФ 2019 года, федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". На ремонт помещений, установку современного оборудования в лабораториях было выделено около 30 миллионов рублей. Половина из них - средства из федерального и краевого бюджетов, остальная часть - собственные средства вуза и партнеров университета.