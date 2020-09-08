Развивать туризм на Курильских островах планируют за счет инвесторов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены развивать туризм на южной группе островов Курильского архипелага на средства инвесторов. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Валерий Дубровский.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Работа по развитию туризма будет вестись на "южных" курильских островах Кунашир и Шикотан.

"Туристический спрос на эти острова колоссальный. В прошлом году их посетило около 6 тыс. туристов. В перспективе мы оцениваем возможность роста туристического потенциала до 30 тыс. человек. Но пока инфраструктура не справляется даже с имеющимся потоком. В связи с этим мы разработали ряд мер и предложений, которые позволят в краткосрочной и долгосрочной перспективах развивать туризм на этих островах. <...> Развивать туризм на Южных Курилах планируют за счет инвесторов", - сообщил собеседник агентства.

По информации Дубровского, сейчас на Шикотане и Кунашире ведется работа по подбору площадок, определяются направления деятельности для потенциальных инвесторов. При участии инвесторов на островах планируется развитие туристической и инженерной инфраструктуры. К примеру, на одном из самых популярных маршрутов на Курилах - к вулкану Тятя - рассматривается возможность создания зоны отдыха и обустройства базового лагеря у подножия вулкана как начальной точки восхождения.

На курильском озере Весловское хотят построить смотровую площадку с биноклями для наблюдения за тюленями и птицами. На пути к вулкану Менделеева планируются маркировка тропы, благоустройство опасных участков, строительство лестниц, ограждений, подвесных мостов, создание мест отдыха по маршруту. На мысе Край света предлагается обустройство смотровых площадок на ключевых видовых точках, создание поручней и веревочных перил для безопасности туристов, установка информационных стендов, благоустройство территории вокруг маяка Шпанберга.

В настоящее время на островах Кунашир и Шикотан располагается 19 объектов туристического показа, семь особо охраняемых природных территорий, четыре вулкана, имеется множество термальных источников, пеших маршрутов. Все это, по мнению сахалинских чиновников, дает возможность для создания уникального турпродукта для жителей и гостей региона.