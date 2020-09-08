Минтруд предлагает установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и 8 по 10 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

"Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения", - рассказали в министерстве.

Согласно проекту постановления, в 2021 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря. По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем.

В ведомстве уточнили, что поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

"Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов",- добавили в Минтруде.

Выходные в России

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1 мая - праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства.