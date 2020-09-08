Роскомнадзор назвал ограничения по фильму про Беслан Рогаткина актом цензуры YouTube

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор считает недопустимыми на территории России действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. <...> Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации", - говорится в заявлении.

В ведомстве обратили внимание на то, что ранее фильм транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия-1". Он "не содержит какой-либо запрещенной информации", подчеркивается в заявлении.

Запрет цензуры в России установлен частью 5 ст. 29 Конституции РФ.