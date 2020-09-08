В Думе не видят необходимости в отдельном законе о выходном дне 31 декабря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев считает, что необходимости принимать отдельный закон о выходном дне 31 декабря нет. По его словам, правительство своим постановлением может перераспределить уже существующие дни отдыха так, как это предлагает сделать Минтруд в 2021 году.

"В принятии специального закона для этого я сейчас не вижу необходимости", - отметил Исаев во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, в стране уже "есть сложившийся праздничный календарь". Так, в отношении праздничных дней действует принцип переноса: если они выпадают на выходные, то количество дней отдыха увеличивается. Но такие нормы не касаются праздников в январе. Как напомнил Исаев, в результате реформы, которая проводилась в 2013 году, "от зимних каникул было отнято фактически два дня".

"Всегда праздничные дни длились с первого по десятое января включительно, но было принято решение о том, что правила переноса не действуют на праздничные дни. Зимние каникулы продолжаются с первого по восьмое января, а два высвободившихся дня правительство по согласованию с профсоюзами и работодателями вправе присоединить к любым другим выходным так, чтобы это было удобно трудящимся. Если трудящимся удобно 31 декабря, то такое решение будет принято. Я думаю, что мы посмотрим на то, насколько оно окажется популярным", - отметил Исаев.

Минтруд во вторник сообщил, что подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, согласно которому 31 декабря 2021 года предлагается сделать выходным, а новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января. При этом, как уточнили ТАСС в ведомстве, праздничные дни продлятся с 1 по 8 января, а 9 и 10 января в следующем году - плановые выходные, поскольку они выпадают на субботу и воскресенье. Кроме того, согласно проекту постановления, в 2021 году будут установлены дни отдыха с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Проект о ежегодном выходном

В ноябре прошлого года депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. Авторы инициативы предлагали внести изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ и установить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не оказался выходным согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней, обозначенное в ТК, сохранится.

В кабмине инициативу не поддержали, объяснив это тем, что правительство уже сейчас наделено "правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется".