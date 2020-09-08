Нефтегазовое дело и радиотехника вошли в рейтинг популярных направлений техвуза Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Приемная кампания завершилась в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ), в рейтинг популярных направлений подготовки вошли нефтегазовое дело, архитектура и радиотехника. Об этом во вторник сообщил ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии Эдвард Батманов.

"Наиболее популярными направлениями среди абитуриентов ДГТУ в 2020 году стали "Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность", "Архитектура", "Экономическая безопасность", "Радиотехника" и "Программная инженерия", популярность которого увеличилась, в том числе среди иностранных студентов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, выросла и популярность заочного обучения. "В связи с пандемией и сложной ситуацией среди абитуриентов уменьшилось количество тех, кто сдал ЕГЭ по профильной математике и физике, которые являются основными по большинству направлений ДГТУ. Поэтому, несмотря на то, что основные бюджетные места заполнились, на некоторые направления объявлен дополнительный набор, который пройдет с 1 по 30 сентября", - рассказал Батманов.

Всего по итогам приемной кампании 2020 года в ДГТУ было подано более 2 тыс. заявлений на поступление. В вузе отмечают, что большое число поступающих из числа выпускников средних профессиональных образовательных учреждений, которые сдавали экзамены как онлайн, так и в университете.

Дагестанский государственный технический университет - это крупный образовательный, научный и культурный центр Юга России. С момента своего создания университет выпустил более 50 тысяч специалистов, обеспечив кадрами высшей квалификации многие отрасли республики и страны. В структуре вуза 12 факультетов, три филиала в Каспийске, Кизляре и Дербенте, 46 кафедр. Кроме того, в системе вуза пять научно-исследовательских институтов, среди которых базовые для региона НИИ "Термоэлектрические приборы и устройства" и НИИ "Микроэлектроники и нанотехнологий", а также 19 специализированных центров, в том числе крупнейший в СКФО Центр современных информационных технологий, где установлен и используется в учебном процессе и научных исследованиях суперкомпьютер, а также ряд других инновационно-технологических структур.

В университете также есть факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. Университет прошел лицензирование основных образовательных программ по 49 направлениям подготовки бакалавров, 11 специальностям, 40 направлениям магистратуры, 24 направлениям аспирантуры и семи специальностям среднего профессионального образования.