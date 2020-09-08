Сенатор: россияне не обязаны работать 2 и 3 января из-за переноса выходного на 31 декабря

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работодатель не имеет права требовать у россиян выходить на работу 2 и 3 января 2021 года в связи с переносом выходных на 5 ноября и 31 декабря, сообщил ТАСС во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Нам хотят сделать новогодние каникулы протяженностью до 10 января, 9 и 10 января - суббота и воскресенье, они и так являются выходными, 1 и 7 число - праздничные дни, 2 и 3 января - суббота и воскресенье. Здесь действуют общие правила, раз предполагаемые нерабочие дни в связи с каникулами попадают на выходные дни, то они должны быть перенесены", - подчеркнул Рязанский.

"2-го и 3-го числа у нас будут абсолютно законные выходные, никаких требований по выходу на работу работодатель не имеет права предъявлять, это нерабочие дни", - пояснил сенатор.

Он добавил, что для объявления 31 декабря 2021 года выходным днем не требуется внесения изменений в законодательство, достаточно соответствующего постановления правительства. По его мнению, 31 декабря нужно сделать выходным на постоянной основе или отдать этот вопрос на усмотрение работодателям.

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В ведомстве уточнили, что поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля на понедельник, 22 февраля.