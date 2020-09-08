Гинцбург: исследование вакцины от коронавируса среди детей может начаться через 9 месяцев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Исследования вакцины от коронавирусной инфекции среди детей могут начаться через девять месяцев, но сначала должны завершиться испытания на взрослых. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Такие исследования [среди детей] могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. 3-4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается", - сказал он.

По словам Гинцбурга, пока не готовы документы, чтобы получить разрешение Минздрава РФ на возможность исследования этой вакцины на детях, над этим ведется работа.

Глава центра им. Гамалеи отметил, что вариант облегченной формы вакцины пока никто не обсуждал и экспериментов такого рода на проводилось. "Возможно, такое и будет по аналогии с вакцинами БЦЖ, где вакцина БЦЖ-М содержит половину взрослой дозы вакцины от туберкулеза. Если колоть БЦЖ-М 14-летним - это одна доза, если колоть новорожденным, что больше всего делается, это доза в два раза меньше", - указал руководитель центра.

Он не исключил, что с вакциной "Спутник V" пойдут по такому же пути. Гинцбург также допустил создание интерназальной формы вакцины как более щадящего варианта. "У детей вес другой. Естественно, ребенку весом 20 кг явно нужна будет меньшая доза, чем взрослому человеку весом 50-60-70 кг", - пояснил глава центра им. Гамалеи.