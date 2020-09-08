В России за сутки выявили 5 099 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 099, общее количество инфицированных достигло 1 035 789. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 24 дня не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском и Ненецком АО (0%), Смоленской области (0,1%), Московской области, Республике Алтай и Республике Карелия (по 0,2%).

В частности, новые 695 случай выявлены в Москве, 210 - в Санкт-Петербурге, 147 - в Ростовской области, 146 - в Нижегородской области, 135 - в Московской области и 124 - в Ставропольском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 167 747 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 772, всего уже выздоровели 850 049 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 250 пациентов в Москве, 610 - в Волгоградской области, 268 - в Воронежской области, 221 - в Иркутской области и 203 - в Кемеровской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 122 против 51 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 17 993 человека, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 16 - в Москве, 6 - в Воронежской области, по 5 - в Московской и Ростовской областях, еще в 34 регионах число летальных исходов не превышало 4.