Москалькова предложила ставить на учет сирот для предоставления им жилья с 12 лет

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым рассказала о своей инициативе снизить возраст постановки на учет сирот для предоставления им жилья до 12 лет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе омбудсмена.

Встреча Москальковой с Миннихановым состоялась в рамках рабочей поездки уполномоченного в Казань, во время которой были рассмотрены вопросы реализации жилищных прав населения, в том числе связанные с обеспечением жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Омбудсмен напомнила, что сейчас в региональный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включают с 14 лет.

"По моему мнению, заблаговременное выявление и включение с 12 лет в соответствующий региональный список лиц, относящихся к обозначенной льготной категории, станет дополнительной гарантией своевременного обеспечения их благоустроенным жильем, а также повысит эффективность планирования бюджетных средств на приобретение для них жилых помещений", - цитирует Москалькову пресс-служба.

Ежегодно в аппарат омбудсмена поступает порядка 500 обращений от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой оказать содействие в обеспечении их жилыми помещениями, добавили в пресс-службе.