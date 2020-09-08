Программу предоставления жилья медработникам Крыма перенесли на 2021 год из-за пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма перенесли на следующий год региональную адресную инвестиционную программу по обеспечению жильем медицинских работников. Как сообщил во вторник на заседании Совета министров региона глава республики Сергей Аксенов, причиной такого решения стала пандемия нового коронавируса.

Крым испытывает дефицит медицинских кадров. В марте Аксенов сообщал журналистам, что власти республики намерены до конца года приобрести 300 квартир для медработников региона, чтобы сократить дефицит персонала медучреждений. Позже он сообщил, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей, чтобы перенаправить средства на социальную поддержку населения в период пандемии. 14 апреля своим указом глава региона ввел региональные выплаты по 5 тыс. рублей на детей и единовременную выплату пенсионерам в 2 тыс. рублей.

"Нехватка врачей - это для нас больной вопрос. У нас в этом году стояли деньги на приобретение квартир, к сожалению, в связи с коронавирусом пришлось деньги с региональных адресных инвестиционных программ все снять. Тем не менее, сама программа у нас никуда не откладывается, 15 сентября проводим с Минфином рабочее совещание по возможности восстановления денег региональных адресных инвестиционных программ на 2020-2021 годы. Источники, предварительно, есть", - сказал Аксенов.

Он отметил, что по той же причине сдвинулись сроки реализации программы остекления школ. "Ресурсы до конца года будут. Но программа в связи с коронавирусом на 2021 год просто сдвигается", - добавил Аксенов.

В декабре прошлого года глава комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель сообщала ТАСС, что в целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Дефицит составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 - врачи и более 900 - средний персонал.