ВЦИОМ: большинство родителей школьников выступают за очный формат обучения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста, поддерживают очный формат обучения, который, по их мнению, дает лучшее качество образования, больше знаний и социализацию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра во вторник.

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

"Абсолютное большинство россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста (93%), согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения", - говорится в сообщении ВЦИОМ. Около трети респондентов считают, что очный формат предпочтительнее, так как дает детям и подросткам общение и социализацию (30%), лучшее качество образование (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%). Порядка 14% респондентов уверены, что родители не могут обучать детей так же эффективно, как учителя.

За обучение на "удаленке" высказались 4% респондентов, объясняя свою позицию тем, что при дистанционном обучении вероятность заразиться коронавирусом для детей меньше (69%), а взрослые получают возможность лучше контролировать их поведение (17%).

"Переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования, уверены 74% родителей <...>. Каждый десятый (12%) считает, что смена формата никак не повлияла на качество обучения", - отмечено в материалах опроса.

Почти три четверти россиян (72%) уверены, что при соблюдении дистанции и норм санитарной безопасности в школах риск заражения незначительный. Около 16% респондентов придерживаются обратного мнения.

Образовательные учреждения страны с 1 сентября вновь работают в очном формате после длительного перерыва на дистанционную учебу и каникулы. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.