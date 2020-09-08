Власти Крыма изучат предложение ученых использовать карстовые источники при дефиците воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа, состоящая из ученых и представителей властей Крыма, изучит возможность использования подземных вод из карстовых полостей и колодцев для преодоления дефицита, возникшего из-за засухи в Симферополе и его пригородах. Об этом сообщила во вторник на заседании совмина региона замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. При этом Крымский федеральный университет в июле предлагал использовать малые источники традиционного водоснабжения: родники, колодцы, карстовые источники, а также сохранять больше воды из паводкового сброса, которая сейчас уходит в море.

"Подготовили по поручению Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Крыма) по результатам совещания с представителями научного сообщества проект постановления о создании межведомственной рабочей группы по использованию подземных вод, залегающих в карстовых полостях, а также в колодцах и других гидротехнических сооружениях", - сказала Славгородская.

Она уточнила, что в состав рабочей группы вошли представители научных сообществ Российской академии наук и Крымского федерального университета, а также региональных Минэкологии и МинЖКХ.

Питьевую воду жителям Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов сейчас подают по часам утром и вечером. На третьем этапе введения ограничений потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки. При этом до начала экономии оно составляло 160 тыс. кубометров.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.