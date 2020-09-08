Вакцинацию населения против гриппа начали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Медики начали сезонную вакцинацию против гриппа в Ставропольском крае. Прививки получат более половины населения региона, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора Ставрополья.

"В Ставропольском крае началась прививочная кампания против гриппа. В нынешнем году планируется иммунизировать более половины населения региона - порядка 1,5 млн человек, что превышает норму для создания так называемой прослойки безопасности. <…> Противогриппозная вакцина уже распределена между лечебными учреждениями края", - говорится в сообщении.

В первую очередь, вакцину от гриппа получают медики, педагоги, дети, беременные женщины и взрослые люди из групп риска. Завершить прививочную кампанию в регионе планируется до 1 ноября. Губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона в сентябре 2020 года сообщил, что власти Ставрополья рассматривают вопрос дополнительной закупки вакцины для большего охвата населения.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что иммунизация населения от гриппа в период пандемии нового коронавируса поможет снизить нагрузку на организм от наложения нескольких инфекций.

Как сообщали в Минздраве Ставропольского края, в 2019 году охват населения региона иммунизацией от гриппа составил более 45%. Эпидемическая обстановка по гриппу в крае оценивалась как стабильная.