В Google подтвердили, что наложили ограничения на фильм про Беслан из-за сцен насилия

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возрастные ограничения на фильм "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" на YouTube были наложены, поскольку на ролик поступали жалобы от пользователей из-за демонстрации сцен насилия или жестокости. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Google.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что направил письмо в Google LLC, в котором потребовал при работе сервисов компании на территории РФ строгого соблюдения законодательства по распространению информации.

"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube - наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы", - отметили в компании.

Вместе с тем в Роскомнадзоре считают подобное ограничение "актом цензуры", поскольку ранее фильм транслировался в эфире общероссийского телеканала "Россия-1", и "не содержит какой-либо запрещенной информации", отмечали в ведомстве.