Рабочие устанавливают стеклянное ограждение вокруг "Ямы" на Хохловской площади в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ограждение из закаленного стекла и металла по периметру амфитеатра на Хохловской площади устанавливают центре Москвы, передает во вторник корреспондент ТАСС.

Как уточнили ТАСС двое рабочих, собирающих комплектующие для "забора" из металлического профиля и закаленного стекла, высота ограждения по периметру "Ямы" после сборки составит 1,2 м. По их словам, кроме забора на площади будут установлены ворота, выполненные также из прочного стекла и металлического основания.

Оперативный комментарий о проводимых на Хохловской площади работах от префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы, запрошенный 7 сентября, получить не удалось.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил ТАСС, что, по его мнению, установка забора вокруг пространства "Яма" в центре Москвы является кардинальным решением и не украсит город, необходимо искать альтернативные идеи для Хохловской площади.

Гендиректор проектного подразделения КБ "Стрелка" Дарья Парамонова сказала в беседе с ТАСС, что возведение забора вокруг амфитеатра нарушит его архитектуру, городскому сообществу необходимо самостоятельно обсудить возможные решения. По ее словам, Хохловская площадь изначально задумывалась как музей под открытым небом, городское общественное пространство со свободным входом, для которого специально не предусмотрены культурные программы или расписание.

Общественное пространство на площади появилось три года назад. Более 10 лет назад во время строительства площади здесь был обнаружен фрагмент стены Белого города - участка третьей крепостной стены Москвы, возведенной зодчим Федором Конем в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала, ее разобрали.

Ситуация вокруг "Ямы"

Яма - неофициальное название Хохловской площади в конце Покровского бульвара. Пространство представляет собой археологический парк-амфитеатр, который создали на месте запруженного котлована. Площадь открылась осенью 2017 года. Над обустройством площадки работала КБ "Стрелка".

Ряд СМИ сообщал, что площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, там неоднократно возникали конфликтные ситуации между отдыхающими и местными жителями, а также представителями общественных организаций, следящих за соблюдением порядка.