Врио главы Камчатки предложил задействовать дроны для борьбы с браконьерами в нерест

ТАСС, 8 сентября. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов предложил задействовать квадрокоптеры для борьбы с незаконной добычей нерестовой рыбы, сообщается во вторник на официальной странице краевого правительства в Instagram.

Ранее Солодов установил с 9 сентября по 1 октября промысловый сезон для промышленного, традиционного и любительского рыболовства на реке Камчатка в Мильковском районе. При этом рыболовы обязаны добывать лосося с соблюдением проходных дней для нерестовой рыбы.

"Ранее были введены серьезные ограничения на промысел, чтобы пропустить достаточное количество ранней нерки, но заполнение нерестилищ осталось недостаточным. Ситуацию также осложняют браконьеры. Владимир Солодов отметил, что краевые власти готовы оказать всестороннюю поддержку федеральным органам для усиления контроля за промыслом, в том числе при помощи квадрокоптеров с видеонаблюдением", - говорится в сообщении.

Рыбная промышленность является одной из ведущих отраслей в экономике Камчатского края. В 2019 году регион обеспечил более 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну.

В середине июля полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступил за усиление борьбы с браконьерской добычей лосося на Дальнем Востоке, так как пограничники ежегодно обнаруживают в море браконьерские сети, которые перекрывают красной рыбе путь на нерест в камчатские реки.