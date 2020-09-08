Российские моряки, освобожденные из рук пиратов, вылетели из Нигерии в РФ

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Семеро российских моряков, освобожденных из рук пиратов, вылетели из Нигерии в Россию. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель посольства РФ в Нигерии.

"Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути, - подчеркнул он. - У них все нормально".

Семеро граждан РФ были похищены 17 июля с борта судна "Кюрасао Трейдер" в открытом море в 210 милях от побережья Бенина. Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находилось подвергшееся нападению судно, пираты захватили 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан России и Украины. Alison Management заявила, что "будет сделано все возможное" для того, чтобы добиться освобождения похищенных членов экипажа, которые, скорее всего, были захвачены вооруженными группировками с юга Нигерии.

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, отмечал, что на борт судна поднялись восемь вооруженных лиц. По его словам, никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. Подвергшееся атаке судно, способное перевозить жидкие химические вещества, шло под флагом Либерии из порта Ломе (Того).

МИД России 26 августа сообщил, что "24 августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков, похищенных с судна "Кюрасао Трейдер" 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе".

После освобождения российские моряки были размещены в одном из отелей города Порт-Харкорт на юге Нигерии. Они прошли медицинский осмотр, включая тесты на коронавирус. Их физическое состояние было удовлетворительным. Моряки получили всю необходимую помощь со стороны посольства РФ и ожидали возвращения на родину. Нигерия открыла 5 сентября свои воздушные границы для международных авиарейсов в рамках шагов по смягчению мер по борьбе с пандемией коронавируса, и спустя двое суток россияне вылетели домой.