Около 40 писем художника Бучкури впервые представят на выставке к его 150-летию в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Воронежский государственный художественный музей имени Крамского откроет в ноябре выставку к 150-летию Александра Бучкури, ученика Репина и основателя воронежской школы реалистической живописи. На выставке представят не только картины художника, но и впервые около 40 его писем, рассказала ТАСС во вторник директор музея Ольга Рябчикова.

"Откроем 18 ноября выставку к 150-летию Александра Бучкури, основателя воронежской академической, реалистической художественной школы, который был учеником Репина и у которого учились впоследствии известные воронежские художники - Хазаров, Васильев и другие. В ней будут не только все более 40 работ Бучкури, все наше собрание картин Александра Алексеевича, но и впервые - его письма. Эти письма Бучкури из архива Маргариты Ивановны Луневой, нашего сотрудника, после смерти которой письма остались у нее дома", - сказала Рябчикова.

Она уточнила, что на выставке можно будет увидеть известные картины Бучкури "Ярмарка", "Свадебный поезд", "Прачки" и другие. Рябчикова добавила, что представят и работы жены Бучкури - художницы Вассы Епифановой, которая вместе с ним училась в мастерской Ильи Репина. К родной сестре жены - Елизавете - и были написаны Бучкури около 40 писем, которые можно будет увидеть на выставке в Воронеже.

"Рабочее название выставки "Бучкури. Его школа", поэтому мы покажем работы и тех художников, которые занимались у него, или просто советовались с ним. На открытии выставки в музее пройдет торжественное гашение марки или конверта к 150-летию Бучкури, в проекте участвует "Почта России", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что всего на выставке будет представлено более 100 картин. Она откроется в день рождения художника Бучкури - 18 ноября, и будет работать до января.

Александр Бучкури - российский художник, родился 18 ноября 1870 года в селе Бутурлиновка Воронежской области, учился у Ильи Репина в Академии художеств в Санкт-Петербурге, наиболее известны его картины "Крестьянки", "Похороны", "Прачки", "Свадебный поезд", "Автопортрет с семьей", "Завтрак на сенокосе", "Чаепитие". Погиб 5 июля 1942 года во время оккупации Воронежа, его и жену расстреляли фашисты, сожгли дом и мастерскую. Сохранившиеся работы Бучкури хранятся в Воронежском государственном художественном музее имени Крамского, Русском музее в Санкт-Петербурге и Одесском художественном музее.