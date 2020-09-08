Более 10,5 млрд рублей направят на модернизацию здравоохранения в Крыму в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 10,5 млрд рублей направят на строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, закупку нового оборудования в республике Крым в 2020 году, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

Ранее в мае 2020 года председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на заседании сессии регионального парламента сообщал, что Крым получит в общей сложности более 8 млрд рублей на ремонт больниц и новое оборудование для отрасли здравоохранения.

"В рамках федеральных и региональных программ, национального проекта "Здравоохранение" в Республике Крым в 2020 году реализуются мероприятия с общим утвержденным объемом средств 10,5 млрд рублей. В 2020 году запланировано строительство взамен существующих 146 ФАПов и врачебных амбулаторий в 18 учреждений здравоохранения", - сообщил он в ходе заседания Совета министров республики, которое проходит онлайн.

По словам главы регионального Минздрава, для увеличения количества исследований компьютерной томографии(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), сокращения очередности, закуплены аппараты МРТ и КТ на общую сумму свыше 500 млн рублей, благодаря чему впервые в Нижнегорском, Черноморском, Красноперекопском районах появятся аппараты компьютерной томографии.

В текущем году в Крыму запланировано также строительство 16 подстанций скорой медицинской помощи.

Масштабная модернизация в сфере здравоохранения Крыма началась после воссоединения с Россией в 2014 году. В рамках государственных программ в развитие системы здравоохранения в регионе вложено из федерального и республиканского бюджетов с 2014 по 2018 год более 9 млрд рублей. За пять лет закуплено более 5,8 тыс. единиц оборудования, построено 62 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и амбулатории, частичным ремонтом охвачено 53 учреждения здравоохранения из 85. В 2019 году на модернизацию здравоохранения в регионе выделено более 1,2 млрд рублей.