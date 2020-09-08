Путин потребовал вводить строго по графику социальные объекты в Тулуне

НОВО-ОГАРЕВО, 8 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы после прошлогоднего паводка в Иркутской области должны завершиться в полном объеме, несмотря на первоначальное отставание от графика. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с Тулуном.

"Средства из федерального бюджета, а всего это более 27 млрд рублей, выделены своевременно. Вместе с тем первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область", - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас "это отставание сокращается". "Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно. Но у нынешнего [врио] главы региона [Игоря Кобзева] команда сильная, и, я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что целый ряд объектов уже готов - в Тулуне с 1 сентября открылась школа на 1 275 мест, благоустроена центральная улица, начинает работать новое инфекционное отделение городской больницы, о чем просили жители, а в Нижнеудинске проведен капремонт районной больницы. Глава государства подчеркнул, что все эти объекты крайне необходимы людям для нормальной жизни. "И прошу ответственных должностных лиц внимательно следить, чтобы все намеченные социальные объекты вводились в строй строго по графику", - сказал Путин.