Кремль знает о ситуации с сотрудниками фонда "Национальное культурное наследие"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудникам культурно-образовательного фонда "Национальное культурное наследие", попавшим под сокращение, следует подавать в суд на невыплату зарплат, сказал во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отказавшись при этом комментировать сам факт увольнения.

В понедельник ряд СМИ сообщил о том, что более сотни сотрудников фонда попали под сокращение и не получили зарплат. Фонд был создан для реализации масштабного проекта по организации культурно-образовательных комплексов в четырех российских регионах.

"Во-первых, в первую очередь нужно подавать в суд: невыплата заработных плат противоречит действующим законам", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. Однако он отказался комментировать факт увольнения. "Мы знаем, что там (в фонде) проходила определенная оптимизация", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента заверил, что сообщения СМИ о ситуации с сотрудниками фонда видели в Кремле, об обращении попавших под сокращение сотрудников к президенту РФ Владимиру Путину также известно.