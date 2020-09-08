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Пандемия COVID-19
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Выписали последнюю группу добровольцев, испытывавших вакцину "Вектора" от коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили, что они чувствуют себя хорошо
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© Снимок с видео. Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", выписана из стационара. Все пациенты чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

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"Сегодня, 8 сентября 2020 года, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

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