Выписали последнюю группу добровольцев, испытывавших вакцину "Вектора" от коронавируса

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", выписана из стационара. Все пациенты чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.