Выписали последнюю группу добровольцев, испытывавших вакцину "Вектора" от коронавируса

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", выписана из стационара. Все пациенты чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.
"Сегодня, 8 сентября 2020 года, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара. Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили "госпитальный" 23-дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.