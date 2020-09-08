Почти 4,9 тыс. человек зарегистрировались на онлайн-голосование в Москве 11-12 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 4,9 тыс. жителей столицы, зарегистрированных на территории избирательных округов в столичных районах Марьино и Бабушкинский зарегистрировались на онлайн-голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов и вошли в реестр онлайн-избирателей. Об этом сообщил во вторник в ходе рабочего заседания общественного штаба по наблюдению за довыборами депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"По итогам было подано всего 5 227 заявлений, из них, по результатам проверок служб портала mos.ru и Мосгоризбиркома, всего одобрено 4 853. Более 90% всех отказов связаны с тем, что выборы эти проходят не целиком в районе Марьино или Бабушкинском, а в определенных границах внутри этих районов. Граждане, которые подавали заявления, действительно, зарегистрированы по постоянному месту жительства в этих районах Москвы, но не попадают в границы данных избирательных округов, с этим связано такое количество отказов", - сказал Костырко.

Он уточнил, что доли участников в онлайн-реестре по двум районам распределились пропорционально численности: более 3,1 тыс. участников из района Марьино и более 1,8 тыс. человек из Бабушкинского района. "Около 93% подавших заявки прошли все проверки и вошли в итоговый реестр онлайн-избирателей. Им придут сообщения в личный кабинет и по СМС об их подтвержденном статусе. Затем придут информационные сообщения и напоминания", - сказал Костырко.

Также он напомнил, что принять участие в данных онлайн-довыборах муниципальных депутатов смогут только граждане с полной учетной записью на mos.ru, то есть с верифицированным аккаунтом в МФЦ или дистанционно. "На Общероссийском голосовании [по поправкам к конституции] при проверке заявлений был примерно такой же процент отказов, но чуть меньше, требования были более строгими", - сказал Костырко.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что доверие москвичей к онлайн-голосованию выросло за год, число жителей избирательных округов Марьино и Бабушкинский, желающих проголосовать на довыборах муниципальных депутатов электронным способом, составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Довыборы муниципальных депутатов

В сентябре около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Всего в муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов.

Онлайн-голосование на данных довыборах пройдет на портале mos.ru с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.

Ранее Мосгоризбирком принято решение о применении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), согласно которому на всех 30 избирательных участках в день голосования будут установлены такие комплексы, подсчет голосования и составление протоколов будет обеспечиваться в систематизированном режиме. Кроме того, будут обеспечены видеонаблюдение и онлайн-трансляция голосования.